Aperte le prenotazioni per il Premio Lattes Grinzane 2024 e la lectio magistralis di Alessandro Baricco

ALBA – Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per partecipare alla cerimonia di chiusura della XIV edizione del Premio Lattes Grinzane, che si terrà sabato 12 ottobre 2024 alle ore 17 presso il Teatro Sociale “G. Busca” di Alba (CN). L’evento sarà condotto da Alessandro Mari e vedrà la partecipazione dei cinque autori finalisti in competizione per il prestigioso premio.

I finalisti dell’edizione 2024 sono:

Nino Haratischwili con La luce che manca (Marsilio, traduzione di Fabio Cremonesi).

con La luce che manca (Marsilio, traduzione di Fabio Cremonesi). Benjamín Labatut con Maniac (Adelphi, traduzione di Norman Gobetti).

con Maniac (Adelphi, traduzione di Norman Gobetti). Federica Manzon con Alma (Feltrinelli).

con Alma (Feltrinelli). Guadalupe Nettel con La vita altrove (La Nuova Frontiera, traduzione di Federica Niola).

con La vita altrove (La Nuova Frontiera, traduzione di Federica Niola). Sandra Newman con Gli uomini (Ponte alle Grazie, traduzione di Claudia Durastanti).

Il Premio Speciale Lattes Grinzane 2024 sarà assegnato ad Alessandro Baricco, che terrà una lectio magistralis su un tema a sua scelta e riceverà il riconoscimento per il suo contributo alla letteratura.

Durante la cerimonia, la Giuria Tecnica e Fanucci Editore conferiranno una menzione speciale a Alan Moore, uno dei più influenti autori di fumetti britannici, in riconoscimento del suo impatto nel campo.

L’evento è parte integrante del programma culturale della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sui canali social della Fondazione Bottari Lattes. Il bookshop al Teatro Sociale Busca sarà gestito dalla Libreria Milton di Alba.

L’ingresso alla cerimonia è gratuito fino ad esaurimento posti, ma si consiglia di prenotare attraverso il sito web dedicato.

In aggiunta, nella mattinata di sabato 12 ottobre, i finalisti avranno l’opportunità di incontrare gli studenti delle scuole del territorio cuneese al Castello di Grinzane Cavour. La finalista Federica Manzon sarà poi ospite della rassegna Cervo in Blu d’Inchiostro il 13 ottobre, alle 17, presso l’Oratorio di Santa Caterina di Cervo. Per ulteriori dettagli sull’incontro, visitare il sito cervofestival.com.

