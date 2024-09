Carmagnola, accoltellato alle spalle per rubargli il portafogli: si indaga sul possibile aggressore

CARMAGNOLA – Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 15 settembre, un uomo è stato aggredito alle spalle mentre stava camminando in via Torino a Carmagnola. Colpito da un fendente, l’uomo è stato anche rapinato del portafogli.

Dopo l’aggressione si è rialzato da solo e si è recato in ospedale, dove il personale sanitario, ricevuto la sua denuncia, ha chiamato i carabinieri. L’uomo riferisce ai militari di aver avuto uno screzio con un conoscente per motivi di soldi e di sospettare l’uomo per l’aggressione.

I carabinieri stanno cercando di identificare l’uomo col coltello anche visionando le telecamere di videosorveglianza della zona.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese