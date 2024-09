Metro Torino, maxi piano per sostituire tutte le scale mobili: lavori da oltre 30 milioni di euro

TORINO – A un mese dal blocco della metro, causato dal guasto a diverse scale mobili, la linea 1 riapre ma con 32 scale fuori servizio su 23 stazioni. Per evitare ulteriori problemi in futuro, il Comune ha scelto una soluzione drastica: la sostituzione di tutte le 50 scale mobili esterne della linea 1. Lo ha annunciato l’assessora alla mobilità, Chiara Foglietta, durante una riunione della commissione Trasporti.

Tempi e costi del progetto

I principali ostacoli riguardano il tempo necessario per realizzare i lavori e le risorse economiche da impiegare. Si stima che il completamento del progetto richiederà dai 5 ai 10 anni, considerando che ogni nuovo impianto ha un costo di circa 300mila euro, per un totale di 15 milioni di euro. A questi vanno aggiunti i costi delle coperture, necessarie per proteggere le nuove scale mobili dalle intemperie.

Le coperture hanno prezzi variabili: una semplice tettoia in plexiglass costa circa 75mila euro, mentre le strutture più complesse, come quelle proposte nel concorso di idee del 2008, arrivano fino a 250mila euro. Questo significa che, per coprire i 45 accessi della linea, il costo può oscillare tra i 3,375 milioni e gli 11,250 milioni di euro. Se si includono anche i costi di progettazione, la spesa complessiva per l’intero progetto potrebbe superare i 30 milioni di euro.

Una sfida per la città

L’investimento richiesto è considerevole, ma necessario per garantire un servizio efficiente e sicuro ai cittadini. Le prossime settimane saranno decisive per stabilire le fonti di finanziamento e per definire il cronoprogramma degli interventi.