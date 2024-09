Torino San Salvario, torna il “Quaderno Sospeso”: un aiuto per le famiglie in difficoltà

TORINO – Con l’imminente inizio dell’anno scolastico, nel quartiere San Salvario riparte l’iniziativa solidale del Quaderno Sospeso, promossa dalla Casa del Quartiere per sostenere le famiglie che affrontano difficoltà economiche. Il progetto si ispira alla tradizione del “caffè sospeso”, ma questa volta l’obiettivo è raccogliere fondi per l’acquisto di materiale scolastico essenziale.

Chiunque lo desideri può lasciare una donazione presso le cartolerie aderenti, contribuendo così a fornire quaderni, penne, zaini e altro materiale a chi ne ha bisogno. I negozi partecipanti sono:

Cartolibreria Lo Studente, via Madama Cristina 40

Cantamessa dal 1934, via Madama Cristina 26

Arcoiris, via Giorgio Bidone 18

Cartoleria Lo Scarabocchio di Perotto Daniela, via Gaetano Donizetti 2/a

Remo e Giuliana, piazza De Amicis 123

Ogni piccolo contributo può fare la differenza per garantire a tutti i bambini l’opportunità di iniziare la scuola con gli strumenti necessari. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Casa del Quartiere di San Salvario al numero 011 6686772 o via email all’indirizzo info@casadelquartiere.it.

