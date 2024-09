A Mirafiori Sud verrà aperta una nuova hamburgeria

TORINO – Una nuovissima hamburgeria sta per arrivare a Torino, più precisamente nella zona di Mirafiori sud.

Qui, infatti, in seguito alla demolizione fatta in via Pio VII 151 di un capannone fatiscente e abbandonato, costruito nel dopoguerra, nascerà un’hamburgheria.

Il provvedimento è stato approvato nella giornata di ieri dalla Sala Rossa: la Città ha concesso un permesso di costruzione in deroga al Piano regolatore, per trasformare 1.360 mq inutilizzati di un’attività artigianale dismessa. Verrà costruito un edificio ampio circa 500 mq, dotato di nuovi parcheggi privati a raso e pavimentazioni drenanti e, inoltre, lungo la via verrà anche disposta una banchina centrale.

In favore della Città, l’intervento genera un permesso di costruzione di circa 126mila euro – di cui 83 mila di oneri di urbanizzazione -; un contributo di riqualificazione di circa 17mila euro; opere di urbanizzazione per oltre 62mila euro.

