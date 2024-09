Apre una nuova filiale ADHR Group a Torino: 120 posizioni aperte in città

TORINO – È ufficialmente operativa la nuova sede della filiale ADHR Group, la sesta in Piemonte, che ha visto la scorsa settimana il taglio del nastro in Corso Peschiera, a Torino, alla presenza della Vicesindaca Michela Favaro e dello staff ADHR Group.

L’inaugurazione, che è il risultato del trasferimento della storia filiale del Gruppo in Piazza Statuto, coincide con la ricerca immediata di circa 120 profili da inserire in aziende operanti nei comparti della logistica, GDO, edilizia, ma non solo.

Le posizioni, per le quali è possibile candidarsi da oggi, prevedono contratti sia in somministrazione sia con assunzione diretta. “L’apertura coincide con la ricerca immediata di un cospicuo numero di figure in diversi comparti”, ha spiegato Manuela Capasa, District Manager ADHR Group: “Cerchiamo personale per aziende che operano nel settore della logistica, da magazzinieri a carrellisti, ma anche numerosi addetti al confezionamento per la GDO, operai edili, addetti al call center, fino a elettricisti che andranno a lavorare in impianti sia civili sia industriali”.

La neo-sede rientra nel piano di sviluppo capillare intrapreso dal Gruppo con il raddoppio delle filiali nel triennio 2023-2026, che ha inaugurato questa estate una filiale a Venaria Reale e, ad aprile 2023, la terza sede in Italia “Healthcare & Pharma” a Torino, dedicata unicamente alle ricerche per il settore sanitario, che si è affiancata a quelle già presenti a Bologna e Milano. ADHR Group ha inoltre altre filiali già operative in Piemonte nei Comuni di Settimo Torinese, Moncalieri e Casale Monferrato.

Per candidarsi alle posizioni aperte è possibile recarsi di persona presso la filiale ADHR Group di Corso Peschiera 191/B, oppure scrivere a torino@adhr.it o consultare tutte le posizioni aperte al seguente link.

