Corso “Il paziente respiratorio critico” all’ospedale Umberto I Mauriziano di Torino

TORINO – Venerdì 20 (dalle ore 14) e sabato 21 settembre 2024 (dalle ore 8) si terrà, il Corso “IL PAZIENTE RESPIRATORIO CRITICO: MODELLO GESTIONALE DAGLI ALTI FLUSSI ALLE TECNICHE EXTRACORPOREE, presso l’ospedale Mauriziano di Torino, organizzato dall’Associazione Italiana Pneumologici Ospedalieri (AIPO) e dall’Italian Thoracic Society (ITS).

I responsabili scientifici, dottor Roberto Prota (Direttore Pneumologia e Unità di Terapia Semi Intensiva Pneumologica ospedale Mauriziano), dottor Giovanni Ferrari (Responsabile della Struttura Semplice di Semi Intensiva Pneumologica ospedale Mauriziano) e la dottoressa Elena Rindone (Pneumologia e Unità di Terapia Semi Intensiva Pneumologica ospedale Mauriziano) hanno organizzato il Corso, teorico-pratico, sulla base delle migliori evidenze scientifiche sull’argomento.

I supporti respiratori non invasivi hanno un posto di rilievo nel trattamento delle patologie respiratorie, soprattutto nel contesto dell’insufficienza respiratoria. Queste tecniche sono in continua evoluzione. Da quando sono state ideate le prime forme di ventilazione meccanica non invasiva il ventaglio del loro utilizzo si è notevolmente ampliato sia per un miglioramento delle conoscenze sia per progresso tecnologico.

Il Corso è offerto a chi vuole approfondire l’utilizzo dei supporti respiratori sia non invasivi (dagli alti flussi alla ventilazione a pressione positiva) che invasivi nei vari aspetti dell’insufficienza respiratoria acuta, fino alle tecniche di supporto extracorporee. Inoltre, particolare attenzione è prestata al monitoraggio avanzato della funzione ventilatoria, in modo da garantire una impostazione ed un trattamento ottimale dei pazienti con insufficienza respiratoria acuta. Il Corso è integrato da esercitazioni con simulatore.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese