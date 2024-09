Da Caselle una raccolta fondi per Vic, bimbo di 8 anni autistico e con la passione per la bici

CASELLE TORINESE – Manuela e Francesco, i genitori di Vittorio – per gli amici Vic – un bambino autistico di otto anni che ama le biciclette hanno deciso di lanciare una raccolta fondi online per acquistare un tandem elettrico a guida posteriore adattabile alle necessità di Vic.

Il piccolo, infatti, pur amando molto le biciclette, non riesce più ad andarci in autonomia. Sono cominciate quindi le ricerche di un mezzo adatto e la mamma e il papà hanno trovato una bicicletta speciale: il costo però è di 5.200 euro.

I genitori del bambino, le cui giornate sono raccontate sul blog Vic Onda Road, ci tengono a specificare che attualmente sono disponibili due biciclette Ol3bike scontate del 30 per cento, prima però che vengano vendute.

Questo quanto scrivono i due genitori per il lancio della loro raccolta fondi:

Ciao, siamo Manuela e Francesco, la mamma e il papà di Vittorio, per gli amici Vic.

(Abbiamo un blog in cui raccontiamo di lui che si chiama Vic Onda Road su fb e ig)

Vic è un bambino di 8 anni, autistico, ama le biciclette e finché siamo riusciti a portarlo sul seggiolino era bello andare in gita tutti assieme.

Ora è cresciuto, ma non riesce ad andare in bici in autonomia, la sorellina chiede a gran voce una bici e noi vorremmo fare le cose eque e dare anche a Vic questa possibilità.

Un’opzione molto valida esiste, ma per noi, che affrontiamo tutti i mesi il costo delle sue terapie, non è sostenibile.

La bici si chiama Ol3bike ed è un tandem elettrico a guida posteriore adattabile alle necessità della persona trasportata.

Configurata sulle nostre necessità e spedita costa circa 5600€ con l’agevolazione iva poiché abbiamo la 104 per il bimbo.

In questi giorni il sito ne vende 3 usate ricondizionate e a noi piacerebbe moltissimo acquistare una di quelle, poichè arriveremmo ad uno sconto del 30% su questo importo.

Ovviamente qualora riuscissimo per tempo a raccogliere la cifra sufficiente ad acquistare quella usata chiuderemmo la raccolta.

In entrambi i casi al momento dell’acquisto allegheremo a questa raccolta fondi la ricevuta di pagamento e la foto di Vic in sella al suo bolide.

Non è un bene di prima necessità, è vero, ma da bambini quanto ci piaceva andare in bici con la nostra famiglia?

Grazie a tutti voi!