Escursionista ligure disperso sul Monviso: avviate le ricerche

PONTECHIANALE – Questa mattina, sono state avviate le ricerche per un escursionista ligure che risulta disperso da sabato pomeriggio nel Cuneese.

Soccorso alpino, Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del Fuoco sono attualmente in azione per rintracciare l’uomo, di cui l’unica cosa certa che si sa è che ha lasciato la propria auto parcheggiata a Pontechianale, in valle Varaita, e da lì sarebbe partito per un’escursione sul Monviso.

Dall’inizio dell’escursione, nessuno ha più avuto notizie dell’uomo. Ieri sera, poi, i soccorritori hanno cercato di raccogliere informazioni che potessero fare luce sull’eventuale percorso o meta che l’uomo intendeva raggiungere, ma non sono emersi elementi utili in tal senso. Per questa ragione, i soccorritori hanno rimandato le ricerche a questa mattina, per non operare di notte senza avere nulla in mano. In questo momento, stanno setacciando i versanti più in quota, verso la zona del Monviso, dal momento che il disperso risulta essere un esperto di montagna, dotato di buon allenamento.

Impegnati nelle ricerche, ci sono una ventina di tecnici del soccorso alpino, assistiti da due unità cinofile molecolari. Sul posto, anche il soccorso alpino della Guardia di Finanza, che ha inviato in zona il proprio elicottero dotato di tecnologia Imsi Catcher, capace di rilevare la presenza di un telefono cellulare al suolo.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese