Luca Orlandi condannato a 30 anni per l’omicidio di Norma Megardi

ALESSANDRIA – La Corte d’Assise di Alessandria ha deciso: Luca Orlandi, 26 anni agricoltore di Sale, è stato condannato a 30 anni per la morte, il 20 giugno 2022, della 74enne Norma Megardi.

L’uomo deve rispondere di omicidio volontario aggravato, incendio, distruzione di cadavere. Il corpo senza vita della donna fu ritrovato in un’auto carbonizzata e abbandonata in un’area isolata nella zona degli argini del Po, in Isola Sant’Antonio. È probabile che l’uomo abbia prima investito Norma Megardi e poi l’abbia caricata in auto.

Il delitto sarebbe stato l’epilogo di un litigio, l’ennesimo, legato a questioni di denaro. Infatti, come riporta RaiNews, secondo l’accusa l’omicidio era legato ad un debito mai saldato per l’affitto di un capannone e un terreno che la professoressa d’inglese affittava alla famiglia di Luca, da tempo però insolvente. All’epoca dei fatti Luca Orlandi confessò il delitto, ma poi ritrattò.

Il padre e la madre del 26enne erano accusati di calunnia verso i carabinieri e sono stati condannati a 4 anni e 6 mesi: per entrambi il figlio avrebbe subito pressioni nella caserma dei carabinieri e dagli avvocati che lo assistevano all’epoca.

L’accusa aveva chiesto l’ergastolo. Il figlio della vittima, Victor Andrini, si è costituito parte civile.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese