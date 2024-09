A Verbania, corso gratuito per diventare soccorritore volontario della squadra nautica di salvamento

VERBANIA – La Squadra Nautica di Salvamento di Verbania presenta il nuovo corso gratuito di formazione per soccorritori volontari, aperto a tutta la cittadinanza. La serata di presentazione si terrà giovedì 3 ottobre alle ore 20:45 presso il Centro Pastorale S. Francesco, in via alle Fabbriche 8, Verbania.

Il corso gratuito, che inizierà lunedì 14 ottobre, consentirà di ottenere la certificazione per l’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) e la preparazione necessaria per svolgere attività di soccorso volontario.

La Squadra Nautica di Salvamento di Verbania, costituita nel 1988, è un’associazione di volontariato aderente ad Anpas, dedicata al primo soccorso e ai servizi sociosanitari per i cittadini sia via terra, con cinque ambulanze e quattro automezzi attrezzati per disabili, sia tramite imbarcazioni. Conta sull’impegno di 215 volontari soccorritori, e piloti qualificati per la guida delle idroambulanze. Ogni anno, effettua oltre 3.000 interventi, percorrendo 142.000 chilometri.

L’Associazione, parte integrante del sistema di emergenza sanitaria regionale, garantisce un equipaggio disponibile 24 ore su 24, sia in ambulanza che su barca, rispondendo alle chiamate del 118. È inoltre convenzionata con l’Azienda sanitaria per i trasporti intraospedalieri e rappresenta una sede accreditata per il servizio civile universale.

