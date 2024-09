Altro episodio violento nel carcere di Cuneo: detenuto perfora timpano a un poliziotto

CUNEO – Ancora un episodio violento arriva dal carcere di Cuneo, dove già ieri si era consumata l’ennesima aggressione contro un agente di polizia penitenziaria.

A riferire quanto accaduto è Vicente Santilli, segretario per il Piemonte del Sindacato autonomo polizia penitenziaria,

Ieri pomeriggio un detenuto ristretto alla Casa Circondariale di Cuneo ha chiamato l’agente di sorveglianza per farsi accendere una sigaretta in quanto era stato posto in isolamento e privato dell’accendino dopo aver appiccato un incendio in una cella. Subito dopo avergli acceso la sigaretta, l’Agente è stato raggiunto da un violento e immotivato schiaffo al volto che gli ha causato la perforazione del timpano e un trauma cranico.

Il detenuto è un trentenne italiano che a causa del suo comportamento intramurale è stato trasferito per motivi di ordine e sicurezza dai penitenziari di mezza Italia. In carcere dal 2018 si è già reso protagonista di oltre 500 fatti gravi che comprendono violenza e resistenza a pubblico ufficiale, aggressione, danneggiamenti, tentata evasione e chi più ne ha più ne metta. La domanda che non possiamo non porci è se il carcere sia la soluzione per un soggetto del genere e se possa davvero intraprendere un percorso di redenzione e reinserimento.