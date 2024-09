Amalia Santiangeli eletta presidente della Sesta Commissione del Comune di Torino

TORINO – Amalia Santiangeli (PD) è la nuova presidente della Sesta Commissione consiliare permanente del Comune di Torino, competente in materia di Ecologia, Ambiente e Verde pubblico.

È stata eletta nella seduta di Commissione del 18 settembre 2024, presieduta da Enzo Liardo (Fratelli d’Italia).

“Sono contenta per questo atto di fiducia nei miei confronti – ha dichiarato la neo presidente Amalia Santiangeli – e ringrazio l’ex presidente Cerrato per come ha condotto la Commissione, rendendola un luogo di reale confronto e dibattito democratico. Ascolterò le sollecitazioni di cittadine e cittadini – ha affermato – e lavorerò per migliorare la qualità della vita a Torino”.

Amalia Santiangeli succede a Claudio Cerrato, che aveva rassegnato le dimissioni da presidente della Sesta Commissione lo scorso 9 settembre per assumere il ruolo di capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese