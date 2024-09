Si è spento a soli 19 anni Denis Florio, affetto dalla Sindrome di Mabry

COLLEGNO – Oggi in città è il giorno del dolore per la perdita di Denis Florio, un ragazzo di 19 anni affetto dalla Sindrome di Mabry, una sindrome cromosomica complessa. Un’encefalopatia con atrofia frontotemporale non gli permetteva di parlare, camminare e star seduto correttamente senza sostegno.

Per lui e per tutti i bambini con gravi malattie era nata anche l’Associazione “Amici di Denis -GAD”. Fondatore è Luigi, padre di Denis, che, insieme ad altri amici, “si sta adoperando, e continua in modo costante, nel prendere tutti i contatti necessari rivolgendosi alle Istituzioni per portare a galla un problema noto ormai da tempo: l’abbandono da parte degli Enti preposti alle famiglie che lottano affannosamente, trainati da un amore sconfinato, contro le avversità che gli si presentano a causa della patologia che ha colpito i loro piccoli.

La speranza è quella di poter ricevere i supporti/contributi necessari, supporti che in altri Stati vengono adoperati e che per avvalersene bisogna spendere migliaia di euro e viaggi spossanti di lunghi mesi; stiamo parlando di alcune terapie che danno sollievo ai bambini ed alleviano le pene dei genitori, vedendo in loro un briciolo di miglioramento”.

Denis lascia mamma Raffaella, papà Luigi e la sorella Sara. Tanti anche gli amici e i parenti stretti nel cordoglio.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese