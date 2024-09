Cade da 4 metri mentre lavora in un controsoffitto: incidente sul lavoro a Cannobio (VCO)

VCO – Incidente sul lavoro nella mattina di oggi, giovedì 19, a Cannobio, in una banca: un operaio è caduto da 4 metri mentre lavorava in un controsoffitto. I presenti hanno allertato subito gli operatori del 118, che hanno valutato l’entità delle ferite e hanno trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale Maggiore di Novara.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese