Il tennista Stefano Battaglino squalificato 4 anni per doping, è la stessa sostanza di Sinner

ROMA – Il Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna ha confermato la squalifica di quattro anni per doping per il tennista piemontese Stefano Battaglino. Il 26enne era stato trovato positivo al Clostebol nel 2023.

Si tratta della stessa sostanza cui è stato trovato positivo a inizio anno Jannik Sinner (e anche Marco Bortolotti e Matilde Paoletti, anche loro assolti come Sinner) e la spiegazione di Battaglino è stata la stessa del numero 1: la sostanza era presente in un cicatrizzante usato da un massaggiatore che lo aveva trattato in un torneo in Marocco.

La differenza tra i due casi è che il massaggiatore di Battaglino non è stato rintracciato e non ha potuto testimoniare ed assumenrsi la colpa. Battaglino e i suoi legali non sono così riusciti a fornire prove della involontaria assunzione agli organi competenti, che hanno proseguito sulla linea del doping e confermato la squalifica.

La squalifica per Battaglino scadrà il 31 gennaio 2027. La sua migliore posizione nella classifica Atp era stata 760 nel luglio 2022, due mesi prima di essere trovato positivo al Clostebol.

