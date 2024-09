Incendio a Bene Vagienna, un anziano rimane ustionato

CUNEO – Un incendio è divampato nella mattina di oggi in frazione Isola, a Bene Vagienna, nel cuneese; a causa delle fiamme un 98enne è rimasto ustionato su alcune parti del corpo.

L’allarme ai vigili del fuoco è arrivato intorno alle 12,30; sul posto sono intervenute le squadre di Mondovì e i volontari di Fossano. Ad essere interessata dall’incendio è stata un’abitazione di quattro piani in cui si trovava l’unico ferito; non sono ancora note le cause dell’incidente.

