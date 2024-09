Sabato 21 in corso Siccardi a Torino si inaugurerà la passeggiata Marco Pannella

TORINO – Sabato 21 settembre alle 11 a Torino verrà inaugurata la passeggiata Marco Pannella, che si trova lungo Corso Siccardi. Il Comune di Torino ha deciso di ristrutturare l’area compresa tra piazza Arbarello e via Cernaia perché poco distante daquei luoghi, negli anni ’70, furono aperte le prime sedi ufficiali del Partito Radicale.

Ricco elenco di personalità che hanno confermato la propria presenza; eccone alcune: il Presidente della Regione Alberto Cirio, il Sindaco Antonio Lo Russo, il Direttore de La Stampa Andrea Malaguti, Don Luigi Ciotti del Gruppo Abele – Libera, Luciana Littizzetto e Piero Chiambretti.

Durante l’inaugurazione verranno letti i messaggi di Edoardo Camurri, Vasco Rossi, Clemente Mimun, Mirella Parachini, della comunità ebraica di Torino, della famiglia Pannella di Teramo.

L’anno scorso c’erano state alcune resistenze all’interno del Comune per questa intitolazione, in particolare la maggioranza del Partito Democratico sembrava non condividere totalmente l’appello presentato al Comune e firmato dal consigliere comunale Silvio Viale insieme a decine di firmatati. In ogni caso, il 7 novembre 2023 la Commissione Toponomastica, presieduta da Maria Grazia Grippo, ha approvato la proposta.

