Nichelino: incendio devasta capannone industriale in via Goito

NICHELINO – Ieri, in via Goito, a Nichelino, un incendio ha distrutto un capannone industriale. Le fiamme hanno richiesto un complesso intervento dei Vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto con più squadre.

Secondo le prime ricostruzioni, l’origine del rogo sarebbe un corto circuito improvviso che ha innescato le fiamme all’interno della struttura. Il fuoco si è propagato rapidamente, alimentato dal materiale presente nel sito.

Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati, ma i danni materiali sono ingenti, soprattutto alle attrezzature e alle scorte contenute nel capannone. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite per ore.

La zona è stata temporaneamente isolata per consentire i rilievi.

Sul posto anche le forze dell’ordine e il personale tecnico del Comune.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese