Violenze nel carcere di Cuneo: 33 agenti indagati, 2 sono stati sospesi

CUNEO – Il gip di Cuneo Daniela Tornesi ha disposto la sospensione per due degli agenti penitenziari del carcere di Cuneo indagati per le violenze sui detenuti. La richiesta di sospensione era per 7 di loro, mentre in totale l’inchiesta riguarda 33 agenti.

La sospensione cautelare sarà di dodici mesi per un assistente capo e di dieci per un ispettore, salvo una diversa pronuncia da parte del Tribunale del Riesame. Le accuse per gli indagati sono molto gravi e vanno dalle lesioni alla tortura.

L’episodio più grave risale alla notte tra il 20 e il 21 giugno 2023, quando 14 agenti in borghese e fuori servizio sarebbero entrati in una cella per “dare una lezione” a quattro detenuti che nel corso della giornata si erano resi protagonisti di una protesta rumorosa. I quattro detenuti picchiati ebbero poi una prognosi tra i 7 e i 15 giorni.

Al vaglio degli inquirenti anche l’utilizzo in carcere di un’arma tipo taser, non in dotazione alle forze di polizia penitenziaria.

