TORINO – L’Università di Torino ha avviato il progetto “CUBO”, un’iniziativa che coinvolge 19 dipartimenti sul tema del cibo, delle abitudini alimentari e della sostenibilità. Il lancio ufficiale del ciclo di incontri sarà domenica 22 settembre, alle 17.30 nella Casa del Quartiere di San Salvario.

Il progetto

CUBO vuole “contribuire alla costruzione di una mappa delle abitudini alimentari della comunità di UniTo e del territorio per evidenziare i bisogni e progettare azioni mirate; creare nuove sinergie tra attori che operano su più livelli nel mondo alimentare per accedere a nuovi finanziamenti; sensibilizzare sui temi dell’educazione alimentare, sulle connessioni tra il consumo di cibo e l’impatto sull’ambiente e sul valore del cibo come elemento di identità culturale”.

Il progetto è suddiviso in tre fasi. La prima si chiama “Racconto” e ha l’obiettivo di spiegare al pubblico non accademico le ultime ricerche sul tema del cibo, analizzando gli eventi, le immagini, l’arte, la filosofia e le parole sotto punti di vista inaspettati.

La seconda è “Divertimento”: una serie di incontri multidisciplinari in pub, bar, ristoranti, che mette a servizio dei partecipanti un approccio diverso rispetto alla divulgazione scientifica.

La terza è “Ascolto”, che lascerà spazio di suggerimento e critica al pubblico.

