ALESSANDRIA – Due persone sono rimaste ferite in modo grave in un incidente frontale avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 settembre, nella galleria Olimpia dell’autostrada A26. L’incidente è avvenuto all’altezza di Valdolenga, frazione di San Salvatore Monferrato; la causa sembra essere lo scoppio di uno pneumatico di uno dei due camion che si sono scontrati.

Sul posto il 118 e l’elisoccorso, che ha trasportato i due feriti in ospedale: uno in codice rosso, l’altro in giallo.

Il tratto di autostrada tra Casale Monferrato Sud e il bivio con l’A21 Torino-Piacenza è stato chiuso.

