Meteo Piemonte: fine settimana stabile, ma lunedì tornano i temporali forti

PIEMONTE – Secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte, una debole rimonta dei valori di pressione dovuta a una modesta espansione verso nord dell’anticiclone nordafricano mantiene sulla nostra regione tempo generalmente stabile fino a domani. Tuttavia, la prevalenza di flussi meridionali in quota e orientali nei medio bassi strati atmosferici, porta cieli nuvolosi e deboli precipitazioni sparse, più probabili sui rilievi, ma non del tutto escluse sulle pianure.

Dalla seconda parte della giornata di domenica un minimo depressionario in approfondimento sulla Francia nordoccidentale permette ad aria più fredda di valicare le Alpi e apportare nuove precipitazioni sul Piemonte.

Tali precipitazioni andranno a intensificarsi lunedì, quando non si escludono fenomeni temporaleschi anche di intensità moderata o localmente forte. La quota neve è in aumento dai 2600 m di oggi pomeriggio ai 2900 m di domenica, per poi ridiscendere gradualmente da lunedì.

