Rirtrovato nella Dora a Ivrea il corpo di una donna non ancora identificata

IVREA – Sono stati alcuni ragazzi in passeggiata sul corso che costeggia il fiume Dora ad accorgersi ieri sera della presenza di un corpo senza vita nel corso d’acqua. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, oltre al sindaco Matteo Chiantore. La donna ripescata ha tra i 50 e i 60 anni, ma addosso non aveva documenti per permettere l’identificazione.

Il mistero s’infittisce considerato che né a Ivrea, né nel Canavese e neanche in Valle d’Aosta ci sono ricerche di scomparsi che si riferiscono a donne di quell’età negli ultimi due giorni.

