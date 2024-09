Derubati a Serravalle Scrivia, due turisti stranieri scrivono ai carabinieri: «Grazie per esservi presi cura di noi»

SERRAVALLE SCRIVIA – Al Serravalle Designer Outlet di Serravalle Scrivia, due turisti stranieri sono stati derubati e, sporgendo denuncia, sono rimasti talmente colpiti dalla gentilezza e dall’aiuto ricevuto dai Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure che hanno deciso di ringraziarli facendo loro un regalo.

La vicenda risale a qualche giorno fa: dopo un pomeriggio trascorso all’Outlet, i due turisti, tornati nel parcheggio per riprendere la propria auto, l’hanno trovata con i finestrini spaccati. Dall’interno della vettura, erano stati rubati due I-Pad, i due passaporti, una borsa griffata e le chiavi di casa della coppia.

I due hanno allora subito chiamato i Carabinieri, che hanno fatto scattare le indagini, grazie anche all’aiuto di un militare italo-americano fuori servizio, che si è offerto di fare da interprete. Prima di verbalizzare la denuncia, i Carabinieri hanno trovato nell’auto alcune tracce di sangue dei ladri, feriti dopo aver infranto il finestrino. Anche in questo caso, un Carabiniere in licenza, specializzato nelle indagini scientifiche, si è subito attivato per aiutare con le indagini.

Dopo aver verbalizzato la denuncia, i due turisti, prima di rientrare nel Principato di Monaco, visto il grande aiuto ricevuto da parte di diversi agenti, hanno voluto regalare al Comando della Compagnia di Novi Ligure un cesto di dolci, accompagnato da un biglietto di ringraziamento.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese