Giovedì 25 settembre a Rinascimenti Sociali l’evento finale della prima annata di Seniores Online

Giovedì 25 settembre 2024 dalle ore 15.30 presso Rinascimenti Sociali in Via Maria Vittoria 38 a Torino si terrà l’evento conclusivo della prima fase di Seniores Online la piattaforma reale e virtuale per gli Over 65. Il progetto è finanziato grazie ai fondi della Regione Piemonte per la realizzazione di interventi ed iniziative connessi all’attuazione del piano per l’invecchiamento attivo. Seniores Online vuole essere una piattaforma sociale nel reale e nel virtuale per soddisfare il bisogno di relazione, di conoscenza e di informazione per stimolare l’invecchiamento attivo in Piemonte. Il programma dell’ evento prevede un dibattito sul percorso del primo anno di Seniores Online e sul percorso successivo del progetto per raccogliere impressioni e suggerimenti . Per saperne di più

