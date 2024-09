Incidente sul lavoro, operaio di Romentino precipita da un burrone e muore

ROMENTINO – Ieri mattina, un operaio residente a Romentino ha perso la vita mentre stava lavorando in un cantiere ad Argegno, in provincia di Como.

La vittima è Eros Rossano, 47enne che lavorava per una ditta di betonaggio, in un cantiere dedicato alla costruzione di case. La dinamica dell’incidente non è ancora chiarita, ma l’uomo è precipitato da un burrone che si trovava vicino all’area in cui stava lavorando. Dopo un volo di circa 50 metri, è finito nel torrente Telo, che scorre sotto al cantiere stesso. Stando alle testimonianze dei colleghi, nessuno avrebbe assistito in maniera diretta all’accaduto.

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri di Centro Valle, i vigili del fuoco di Como, i soccorsi del 118 e il soccorso alpino, che ha estratto il cadavere dal torrente.

