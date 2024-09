Luciano Ligabue in concerto al Teatro Regio di Torino l’11 novembre

TORINO – L’11 novembre arriva a Torino Luciano Ligabue, in concerto al Teatro Regio dopo tredici anni di assenza dal capoluogo piemontese.

Uno dei più grandi cantautori italiani torna sui palcoscenici per portare in giro per l’Italia il suo nuovo tour teatrale, chiamato “In Teatro Dedicato a Noi“: 30 date, distribuite tra ottobre e novembre, che porteranno il rock in varie città da nord a sud della nostra penisola, tra cui Milano, Roma, Bari, Firenze, Palermo, Bologna e Napoli.

In questo nuovo tour, Ligabue vuole ripercorre i momenti più importanti della propria carriera insieme al suo pubblico, proponendo quindi un repertorio che va dai grandi ed insormontabili successi agli ultimi brani scritti in questi anni. Tuttavia, sul palco, Luciano porterà anche alcuni brani tratti dal suo ultimo album, “Dedicato a noi“, cui si ispira il nome stesso del tour: un disco che rappresenta insieme un punto di arrivo e un nuovo inizio nella sua carriera musicale.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese