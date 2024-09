Nessuna speranza per il chirurgo ligure disperso sul Monviso da una settimana

PONTECHIANALE – Nicola Ivaldo, chirurgo ortopedico 64enne residente a Pietra Ligure, esperto e appassionato di montagna, ha deciso domenica scorsa di partire per un’escursione sul Monviso dalla diga di Pontechianale, dove è stata trovata la sua macchina. L’indomani doveva attaccare in ospedale, ma lì non ci è mai arrivato. Sono, infatti, i colleghi di reparto ad avvisare le forze dell’ordine e far partire le ricerche.

Purtroppo, però, queste non hanno dato ancora esito. Inizialmente il suo cellulare squillava ancora e questo ha permesso di circoscrivere l’area di ricerca, ma il maltempo e la neve caduta abbondante oltre quota 2000 metri hanno reso difficili i sorvoli e anche la ricerca da terra.

Dopo una settimana le speranze si sono affievolite se non azzerate di trovarlo ancora vivo. Oggi i vigili del fuoco con l’UCL (Unità di comando locale), assieme alla squadra speleo alpino fluviale e al nucleo Tas (Topografia applicata al soccorso), oltre alla locale delegazione del soccorso alpino sono rimaste in zona in attesa di un miglioramento meteo, che non sembra arrivare. Nelle prossime ore il tempo peggiorerà ulteriormente obbligando la sospensione delle ricerche anche via terra.

