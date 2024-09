Rivarolo Canavese, punto da quattro calabroni al volto: trasportato in ospedale in shock anafilattico

RIVAROLO CANAVESE – Nel pomeriggio di oggi, un uomo di Rivarolo Canavese, per cause ancora da accertare è stato punto in pieno volto da quattro calabroni. Con patologie pregresse, l’uomo è entrato in shock anafilattico. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, è stato velocemente trasportato in ambulanza al polo di protezione civile di Rivarolo Canavese, dove lo stava aspettando l’elicottero dei soccorsi per il trasferimento in ospedale a Torino. A dirigere le operazioni c’era anche una pattuglia della polizia locale di Rivarolo Canavese.

