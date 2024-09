Una mucca e il suo cucciolo bloccati a 2000m in Val Germanasca: salvati dai Vigili del Fuoco

VAL GERMANASCA – Questa mattina, i Vigili del Fuoco di Luserna San Giovanni sono entrati in azione per salvare una mucca e il suo cucciolo rimasti bloccati nella zona della Conca Cialancia, una deviazione nascosta della Val Germanasca, nelle Alpi Cozie a ovest di Pinerolo.

Probabilmente, i due animali si trovavano in quella zona impervia, a circa 2000 metri di altitudine, perché in cerca di cibo. Ricevuta la notizia dei bovini in difficoltà, i volontari di Luserna San Giovanni si sono recati sul luogo e, con l’ausilio di alcune funi, sono riusciti a recuperare la mamma e il suo cucciolo, per trasportarli poi fino al sentiero più agevole.

Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, gli animali sono stati tratti in salvo: il cucciolo non avrebbe infatti potuto trascorrere un’altra notte in quota, a causa dell’abbassamento delle temperature e del maltempo che incombeva sul versante.

