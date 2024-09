Nuovo attacco di lupi a Villanova Mondovì: pecora sbranata a Roracco

RORACCO – Un nuovo attacco di lupi è stato segnalato nella nostra provincia, questa volta in una fattoria situata a Roracco, frazione di Villanova Mondovì.

La vittima è stata una pecora, i cui resti sono stati trovati domenica mattina, 22 settembre.

«Abbiamo una ventina di pecore, oltre a dei bovini – raccontano i proprietari dell’azienda agricola di Ginamichele Ramondetti a ATnews.it – In tutti gli anni di lavoro non ci era mai capitato prima. Purtroppo non siamo i primi ad aver subito un attacco nella zona e probabilmente non saremo nemmeno gli ultimi. Per fortuna le altre pecore nel recinto e i vitelli non sono stati colpiti, ma la situazione resta preoccupante per chi lavora nel settore».

Anche questo episodio, come altri avvenuti in passato, si è verificato vicino alle abitazioni.

