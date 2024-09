Si cerca di dare un nome alla donna trovata senza vita nella Dora a Ivrea

IVREA – Non ha ancor aun nome la donna il cui corpo è stato trovato senza vita venerdì nella Dora Baltea a Ivrea. Ha circa 60 anni ma non aveva documenti con se e nessun segno di riconoscimento. Soprattutto, da Aosta ad Ivrea, lungo il corso del fiume, non è stata denunciata la scomprasa di nessuna donna con le sue caratteristiche.

Non aveva ferite, il che lascia presumenre che sia caduta nel fiume non lontano dal luogo di ritrovamente. La polizia cerca di identificarla diffondendo le poche notizie a disposizione: ha capelli castani tinti di media lunghezza, con un po’ di ricrescita bianca, indossava una felpa color vinaccia, pantaloni neri e scarpe nere allacciate con tacco medio. Non aveva addosso nessun gioiello, nè anelli, particolari che avrebbero aiutato nell’identificazione.

