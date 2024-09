Lancio della bici ai Murazzi di Torino, a processo la 19enne coinvolta

TORINO – Era stata rinviata a giudizio dopo il ferimento di Mauro Glorioso, colpito alla testa da una bicicletta elettrica lanciata dai Murazzi del Po nel gennaio del 2023, ora per la diciannovenne Sara Cherici accusata di concorso morale in tentato omicidio è il momento del processo.

Come riporta La Stampa, il procedimento si celebra con il rito ordinario. Inoltre, in aula sono stati proiettati i filmati delle telecamere di sorveglianza che documentano il comportamento del gruppo di ragazzi autori del lancio che ha provocato gravi lesioni allo studente di Medicina. L’imputata è difesa dagli avvocati Enzo Pellegrin e Federico Milano.

Per questa vicenda sono stati già condannati in appello tre minorenni, rispettivamente a 9 anni e 6 mesi, 9 anni e 4 mesi, sei anni e 8 mesi di reclusione, e in primo grado il 19enne Victor Ulinici a 10 anni e 8 mesi con il rito abbreviato.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese