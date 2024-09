Politecnico di Torino, sotto sequestro la “Saletta Det” occupata dagli studenti Pro Palestina

TORINO – Questa mattina, gli agenti della Digos della questura di Torino, su richiesta dell’autorità giudiziaria, hanno sequestrato un’aula del Politecnico di Torino.

Si tratta della “Saletta Det” del Dipartimento Elettronica Telecomunicazioni, che era stata occupata a giugno, nell’ambito delle proteste Pro Palestina, dagli studenti del collettivo Cambiare Rotta e che fino ad oggi aveva continuato ad essere autogestita da questi. Come riportato da ANSA, il rettore Stefano Corgnati ha spiegato che in università hanno ricevuto questa mattina la notifica dell’autorità giudiziaria: «il senato accademico da sempre ha richiamato la legalità per quanto riguarda gli spazi in ateneo, che possono essere richiesti liberamente dagli studenti seguendo le procedure e non illegalmente».

La protesta degli studenti si era conclusa a luglio, dopo cinquantacinque giorni di occupazione. In quel periodo, erano state occupate due sale, l’aula magna e il cortile interno del Politecnico, oltre alla “Saletta Det”. L’ateneo aveva già presentato diverse denunce, tra cui una per effrazione, avvenuta a maggio, con rottura dei motorini del portone di un ingresso laterale.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese