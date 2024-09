Il Presidente Alberto Cirio coinvolto in un incidente stradale: illeso, ma feriti due motociclisti

LA MORRA – Ieri sera, intorno alle 19:30, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio è rimasto coinvolto in un incidente stradale, avvenuto tra le colline di La Morra.

Il governatore era alla guida della propria auto, di ritorno dalla sua azienda agricola, e si è scontrato con una moto a bordo della quale stava viaggiando una coppia. Come dichiarato dal Presidente, «L’esatta dinamica dell’incidente è in corso di approfondimento da parte dei periti».

Alberto Cirio non ha riportato ferite, mentre sono rimasti feriti i due centauri, trasportati all’ospedale di Verduno per le cure necessarie. Meno grave la donna, che è già stata dimessa, mentre il suo compagno è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ma è anche lui in fase di miglioramento. «A loro in questo momento va il mio pensiero e il più sincero augurio di pronta guarigione», ha dichiarato il Presidente della Regione.

