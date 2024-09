È Roua Nabi la vittima del femminicidio avvenuto questa notte a Torino

TORINO – È Roua Nabi la vittima del femminicidio che si è consumato questa notte a Torino.

La donna, 34enne di origine tunisina, è stata accoltellata nella propria casa e di fronte ai suoi figli dall’ex marito, Abdelkader Ben Alaya, operaio quarantottenne, anche lui originario della Tunisia, che viveva ormai separato dalla ex moglie in un appartamento in corso Vercelli 104.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, l’uomo da agosto scorso aveva il braccialetto elettronico, poiché il giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla moglie per episodi di violenza che si erano già verificati in passato. Per cause ancora da accertare, però, questa notte il braccialetto non avrebbe suonato.

