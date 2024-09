Resta bloccato tra le sbarre del passaggio a livello a Borgone Susa: ferito un uomo

BORGONE SUSA – Incidente stradale questa mattina presso la stazione ferroviaria di Borgone, dove un’auto è rimasta ferma in mezzo al passaggio a livello.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo alla guida dell’auto avrebbe cercato di attraversare i binari mentre le sbarre del passaggio a livello si stavano già abbassando. Tuttavia, la vettura non ha fatto in tempo a passare ed è rimasta chiusa all’interno del sedime ferroviario. Il proprietario della macchina ha fatto di tutto per spostarla a lato dei binari ma, dopo aver compiuto la manovra, è stato colpito dal treno in arrivo mentre scendeva dall’abitacolo.

Anche la sua auto è stata gravemente danneggiata. Sul posto, è arrivato l’elisoccorso del 118, che ha trasportato il ferito al Cto di Torino.

