Tentato omicidio a Soriso: un uomo investe e accoltella l’ex moglie davanti alla scuola del figlio

SORISO – Tentato omicidio questa mattina a Soriso, dove intorno alle 8:00 un uomo ha investito e accoltellato la ex moglie, cercando di ucciderla.

Il fatto è avvenuto davanti alla scuola frequentata dal figlio della coppia, dove la donna aveva accompagnato il bambino per le lezioni della giornata. L’ex marito, un uomo di circa 40 anni, ha atteso la sua vittima fuori e, appena l’ha vista, l’ha travolta con l’auto e, sceso dall’abitacolo, ha colpito la donna con un coltello.

Fortunatamente, i passanti hanno immediatamente allertato i carabinieri e i soccorsi, che sono intervenuti sul posto, evitando così l’ennesima tragedia. Anche se la donna ha riportato gravi ferite, non è in pericolo di vita e si trova ricoverata presso l’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero per le cure. L’uomo è stato invece arrestato.

