Sono 46 le pizzerie del Piemonte nella Guida alle Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso 2025

TORINO – Esce oggi la guida alle Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso 2025: 96 Tre Spicchi, 16 Tre Rotelle e tante novità, con ben 116 nuovi ingressi su oltre 750 insegne censite, che spaziano tra pizze tonde, tradizionali, a degustazione, al trancio disegnando la geografia più autorevole della pizza in Italia, nessuna regione esclusa.

Le migliori pizzerie del Piemonte

Sono ben 46 le pizzerie del Piemonte nella Guida 2025, con 5 eccellenze a punteggio pieno.

I Tre Spicchi:

Gusto Madre ad Alba (CN). Tra ricerca e meticolosa selezione, la formula è polivalente tra colazioni e proposte salate. La sera va in onda lo spettacolo della pizza. Sei diversi impasti in varie declinazioni: ogni proposta è perfettamente a punto tra base e condimento. Non si sbaglia con le classiche, gran piacere dalla Tonnetto e cipollotto (impasto 100% farro, senza lievito, poi pomodoro, cipolla di Tropea, tonnetto, granella di cucunci, emulsione di pomodoro secco e origano) come pure dalla Battuta (carne cruda di giovenca Black Angus su impasto croccante).

Fuori Tempo a Canale (CN). Pizze dalla duplice anima in sentieri sempre personali. C’è la classica napoletana, che, dalla tradizione, eredita tecniche e cotture, pur allargandosi all’uso di farine meno setacciate e a continue sperimentazioni. Una trentina le proposte, dalla Margherita a una piacevolissima Trapanese (con l’omonimo pesto, pecorino romano, pomodorini confit, noci e valeriana). Ecco poi le tonde servite a spicchi, in degustazione, che allargano il campo a farine, fermentazioni, cotture speciali. La Sicilia – farine di farro, ceci e grano di tipo 1 parzialmente germogliato – è condita con gambero marinato, burrata, pistacchi e zeste di arancia. A corollario le golose friciule, le piccole pale alla romana, secondi di carne e fritti di mare, dolci di rango. Altra sede a Chieri.

Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni a San Mauro Torinese (TO), in lista da oltre 10 anni. L’esperienza che si vive qui è particolare: ogni pizza sfornata è un racconto che celebra la storia della cucina italiana con contaminazioni e tecniche contemporanee. Ogni ricetta il risultato di un attento studio a base di ingredienti selezionati con cura. Tra le novità la PescheSpada, che segue il percorso del pesce spada per i mari del mondo, unendo il pesce alle pesche del litorale, in un mix di sapori inaspettato ma perfettamente bilanciato. Una Quattro Stagioni a Bangkok unisce sapori nostrani e thai. La ricerca di Patrick Ricci è oggi orientata al cibo del futuro, influenzata soprattutto dall’Oriente e dal mondo arabo. Utilizzando tecniche di cottura che minimizzano gli sprechi e rispettano l’ambiente. In tavola una scoperta continua.

Sestogusto a Torino, con i suoi due locali. La sua passione per i lievitati si declina in diversi impasti di grande finezza e personalità e in proposte stagionali d’eccellenza, senza scordare i classici. Cavallo di battaglia è la Vitello Tonnato: base con farina di orzo, salsa tonnata vecchia maniera, girello di Fassona, rapa marinata, capperi di Pantelleria, emulsione di olio al prezzemolo, erbe aromatiche di stagione, grande interpretazione di un classico. Simbolo anche la Margherita Extravergine: base croccante realizzata con grano evolutivo dai campi di proprietà, pomodorino di collina del Vesuvio, ricotta di capra caseificio Valvaraita, pesto di basilico e pistacchi. Novità la pizza Poker, che permette di assaggiare 4 varianti iconiche in una sola pizza, su una base croccante con mais e semi di girasole.

Tre Rotelle

Unica in pole position

Tiella di Torino. Lasciato il laboratorio-punto vendita di via San Tommaso, Enrico Murdocco ha concentrato la sua attività nel centralissimo Tellia Lab di via Maria Vittoria 20, dove produce anche pane e lievitati, e nella pizzeria del quartiere Santa Rita. In entrambi i locali propone pizza romana in teglia, caratterizzata da impasti leggerissimi, cotture calibrate e topping selezionati e creativi. Alcune delle pizze sono diventate simboli, come la mitica Tellia al polpo e colatura di alici, ma in ogni stagione ci sono proposte innovative da scoprire. Fra le ultime: l’eccellente Guaccalà, con crema di patate, spinacino condito con colatura di alici e limone, baccalà, guacamole e olive taggiasche disidratate; la Caesar Salad, con fonduta di Pecorino Romano, cicoria, faraona arrosto sfilacciata, bacon a cubetti. C’è anche Stonda Pop Delivery, in corso Vercelli 178, pizzeria da asporto gourmet.

Le novità piemontesi in Guida:

FuocoFarina di Alba (CN)

Nostra Manera a Corneliano d’Alba (CN)

Grano a Santena (TO)

Balik a Torino

