Trova un libro antico a 2 euro in un mercatino e lo rivende a 700 euro

TORINO – Forse conoscete Luca Cena, è un libraio antiquario di Torino molto noto sui social (su Instagram ha 120 mila followers). E’ diventato famoso con un format molto semplice e intrigante. Pubblica infatti video in cui (mostrando solo la sua faccia e non quella del cliente) valuta i libri che gli vengono portati, raccontandone la storia e le caratteristiche.

L’ultimo video racconta però una storia particolare. Il cliente che si presenta al suo cospetto gli porta infatti un teatro di carta che rappresenta Notre Dame. Un oggetto pittusto datato e ben conservato, particolarmente raro.

Luca Cena lo valuta tra i 1000 e i 1500 euro e ne offre 700 al venditore per acquistarlo. Questi accetta immediatamente ed il libraio rimane a bocca aperta quando gli viene rivelato come il teatrino di carta è arrivato nelle mani del possessore: “L’ho trovato in un mercatino in Francia, l’ho pagato 2 euro”. La rispsta di Cena, ripresosoi dal colpo, è disarmante: “Hai avuto culo!”

