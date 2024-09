Turisti recuperati in ipotermia sul Cervino, indossavano scarpe da ginnastica e abiti leggeri

SVIZZERA – Sono vivi i due escursionisti vietnamiti che sono rimasti bloccati per ben 14 ore sul Cervino. Sono stati salvati dal Soccorso alpino e recuperati in grave stato di ipotermia: entrambi indossavano scarpe da ginnastica e abiti leggeri, niente di meno adatto per affrontare le condizioni meteo avverse, con vento e neve, a quota 3.500 metri.

Secondo quanto si apprende, i due sono rimasti bloccati al di sotto della via normale in un terreno impraticabile. Sono stati proprio loro a lanciare l’allarme alle 7 del mattino di lunedì.

Alle 13 tre specialisti della stazione di soccorso di Zermatt sono stati portati dalla società degli impianti di risalita fino a quasi 2.600 metri di quota e da lì hanno proseguito a piedi, approfittando di una tregua dal maltempo che, in precedenza, aveva impedito all’elicottero di Air Zermatt di raggiungere la zona dove si trovavano i turisti.

Dopo il recupero da parte di tre soccorritori, è iniziata la discesa del gruppo fino al bivacco Hörnlihütte per trovare riparo. L’equipaggio di Air Zermatt è riuscito a intervenire alle 2 del mattino e a riportare a terra tutto il gruppo.

Dopo una visita da parte del medico della compagnia, i due alpinisti sono tornati a casa sani e salvi.

