A Torino diventa più facile fare un trasloco

TORINO – Dopo l’avvio della nuova procedura digitale di avviso tramite l’app IO delle violazioni delle norme in materia di circolazione stradale, la Polizia Locale cerca di semplificare la vita anche a chi è impegnato in un trasloco.

A partire dal mese di ottobre, infatti, prenderà il via, in fase sperimentale, una nuova piattaforma online dedicata ai traslocatori che operano in città. Si tratta di un’iniziativa che permetterà di velocizzare tutte le attività amministrative necessarie per effettuare un trasloco non dovendosi più recare di persona negli uffici territoriali competenti.

La piattaforma, infatti, prevede la gestione online di tutto il processo di carico e scarico di un trasloco, compreso il pagamento dei tributi dovuti, il rilascio delle autorizzazioni e tutte le altre procedure previste dalle leggi e dai regolamenti.

L’applicazione dedicata ai traslocatori sarà disponibile sul portale Torinofacile e in un primo momento sarà utilizzabile solo per i traslochi da effettuarsi nel territorio della V Circoscrizione, al fine di verificare ‘sul campo’ la funzionalità della stessa e di consentire al personale delle aziende interessate di poter familiarizzare con la nuova procedura. Dal mese di novembre la piattaforma sarà operativa per tutti i traslochi da effettuarsi su tutto il territorio cittadino.

