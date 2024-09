Ricerche universitarie sulla cultura della moda: a Biella è iniziata la seconda Summer School in Fashion Media Studies

BIELLA – Oggi (giovedì 26) a Biella inizia la seconda Summer School in Fashion Media Studies , organizzata da Università di Torino, Città Studi di Biella e Cittadellarte – Fondazione Pistoletto.

L’obiettivo delle presentazioni e dei dibattiti è esplorare le ultime frontiere del mondo della moda: dalle mostre alle esposizioni temporanee, passando per le sfilate, i musei e gli archivi. Come interagiscono tutti questi elementi all’interno della cosiddetta cultura della moda? Se lo chiederanno relatori e studenti durante i 4 giorni di Summer School.

Una breve selezione degli appuntamenti in programma: giovedì 26 settembre alle 18.00, il focus dedicato agli Archivi con l’incontro sull’archivio di Gianfranco Ferré al quale prenderanno parte Federica Vecca e Ilaria Trame, ricercatrici del Centro di Ricerca Gianfranco Ferré del Politecnico di Milano, moderate da Giuseppe Di Giuda dell’Università di Torino; venerdì 27 settembre alle 12.00, sarà invece il momento dell’incontro dedicato all’archivio di Carlo Pignatelli dal titolo Carlo Pignatelli: Timeless Elegance, con la partecipazione di Alessandro Rossi (CEO – Carlo Pignatelli), Francesco Pignatelli (Responsabile Ufficio Stile – Carlo Pignatelli), Simona Sidoti (Responsabile Donna – Carlo Pignatelli) e la moderazione di Eleonora Chiais, docente di Fashion & Creativity all’Università di Torino; sabato 28 settembre alle 12.00, l’evento dedicato al progetto Fashion to Reconnect con Paolo Naldini (Direttore Cittadellarte – Fondazione Pistoletto Onlus), Maria Canella (Direttrice Accademia Unidee) e Olga Pirazzi (Responsabile Ufficio Moda Sostenibile); domenica 29 settembre alle 12.00, il focus sulla sfilata come gesto performativo con l’incontro dal titolo Lo spazio della sfilata, tra multimedialità e Performance Art che vedrà gli interventi di Alessandro Amaducci, docente di Videoarte e Avanguardie Mediali all’Università di Torino e della videoartista e performer Eleonora Manca, mentre alle 16.00 sarà la volta dell’incontro dedicato alle relazioni tra moda e cinema in ottica espositiva con la presentazione di Cinemaddosso. I costumi di Annamode da Cinecittà a Hollywood. Esporre la Moda e il Cinema, intervento del Direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino Domenico De Gaetano.

