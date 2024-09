Sta arrivando Mandriot, lo yogurt che nasceva a La Mandria

VENARIA – Chi sul finire degli anni ’80 era nell’età della ragione avrà ancora in testa il motivetto dello spot tv. Uno di quei tormentoni perfetti che si piantano in un angolo del cervello e non lo abbandonano più. “Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando Mandriot“. Repetita juvant e allora una triplice ripetizione per uno spot dal risultato perfetto.

Forse però non tutti sanno o ricordano che lo yogurt Mandriot era piemontesissimo. L’azienda che lo produceva era a Venaria, tanto che perfino il nome prende spunto dal parco de La Mandria: Mandriot, appunto. L’azienda venne acquistata alla fine degli anni ’80 dalla Yomo, forse proprio sull’onda di quello spot, che è datato 1987. Poi, nel 2000 è passata alla Granarolo. Oggi il marchio Mandriot è di proprietà del Caseificio Fratelli Castellan, società di Ponte di Piave, in Triveneto, che ha ripreso a commercializzare lo yogurt e che, tra l’altro ha trovato come volto pubblicitario una ragazza che ricorda molto da vicino l’attrice che lo interpretava nel 1987.

Che fine ha fatto lo stabilimento mandriot a La Mandria

A Venaria, lì dove c’era lo stabilimento Mandriot, nella Cascina Peppinella, sono ancora visibili i resti dell’attività, in particolare due silos molto riconoscibili. Per l’area c’è un progetto di recupero come fattoria didattica targato 2020 che però non è ancora diventato effettivo. Se siete curiosi di vedere come appare oggi abbiamo trovato un bel servizio di urbex, risale al 2014 ma temiamo che 10 anni dopo la situazione non sia molto diversa.

Lo spot Mandriot del 1987

Non possiamo chiudere questo tuffo nel passato senza riproporvi questo

https://www.youtube.com/watch?v=fpApGAtVq60

