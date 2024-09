Grave incidente stradale a Lumellogno: 16enne in codice rosso

LUMELLOGNO – Ieri sera, a Lumellogno, un ragazzo di 16 anni è rimasto coinvolto e gravemente ferito in un incidente stradale.

Il giovane viaggiava a bordo della sua moto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un’auto. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara.

Sul luogo del sinistro, presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

