Cameri in lutto per la morte di un bambino di sette anni: si era sentito male ieri a scuola

CAMERI – Il comune di Cameri è in lutto per la morte del piccolo Andrè Pietro Quartararo, un bimbo di 7 anni ancora da compiere che ha perso la vita oggi pomeriggio.

Il bambino avrebbe compiuto 7 anni a novembre. Stando alle prime informazioni, ieri mattina si sarebbe sentito male mentre era a scuola. Una volta allertati i soccoarsi, è intervenuta l’ambulanza che ha trasportato il bambino all’ospedale Maggiore di Novara. Nel corso della giornata, è stato poi spostato all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove era in cura da tempo per problemi cardiaci. Purtroppo, però, nonostante i tentativi i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo e Andrè se ne è andato nel pomeriggio di oggi, sabato 28.

La data dei funerali è ancora da fissare.

