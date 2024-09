Dalla Regione Piemonte, 170mila euro a 25 comuni per combattere il fenomeno del randagismo tra i gatti

PIEMONTE -La Regione Piemonte ha destinato 170.000 euro a 25 comuni per sostenere progetti legati al benessere degli animali domestici, con un’attenzione particolare verso i gatti. Questa iniziativa si inserisce all’interno di un bando annuale volto a tutelare la salute degli animali da compagnia e a combattere il fenomeno del randagismo.

Gli interventi a favore del benessere dei gatti fanno parte delle azioni che la Regione promuove per proteggere gli animali, e che hanno portato, nei primi mesi del 2024, all’adozione di una legge specifica per il benessere degli animali d’affezione in Piemonte. Tra i progetti principali finanziati in questi anni rientrano l’apertura, la ristrutturazione e il potenziamento dei canili sanitari di prima accoglienza.

Un’iniziativa di rilievo è il programma, unico in Italia, che prevede l’apertura di ambulatori veterinari sociali presso le Aziende Sanitarie Locali, dedicati agli animali di proprietà di persone seguite dai servizi sociali. Questi ambulatori, 16 in totale in tutto il Piemonte, sono stati finanziati con un totale di 310.000 euro e offrono cure gratuite, tra cui visite cliniche, vaccinazioni, esami del sangue e delle feci, identificazione degli animali e trattamenti antiparassitari.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese