Un furgone sfonda il cancello della sede Atc di corso Dante a Torino: in fuga i conducenti

TORINO – Questa mattina all’alba, un furgone ha sfondato il cancello della sede Atc di corso Dante a Torino, fermando la propria corsa all’altezza della scalinata che conduce all’ingresso.

Dopo aver sfondato il cancello, i conducenti del veicolo si sono poi dati alla fuga. Sul posto, oltre agli agenti della polizia municipale, sono intervenuti il presidente Emilio Bolla, insieme a funzionari e tecnici dell’Agenzia territoriale per la casa. Gli agenti hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dell’accaduto, servendosi anche delle immagini delle telecamere di sicurezza.



Come riportato da ANSA, il presidente Bolla ha dichiarato che si è trattato di «un grave atto che appare chiaramente come un attacco doloso. Non deve essere in alcun modo sottovalutato – continua Bolla – Siamo di fronte a un fenomeno allarmante, che richiede una risposta decisa e immediata da parte delle autorità competenti. È fondamentale che vengano intrapresi tutti gli interventi necessari per garantire l’ordine e la sicurezza, non solo nelle nostre strutture, ma anche in tutto il territorio di competenza. La sicurezza delle nostre strutture e del personale che vi opera è una priorità assoluta e intendiamo adottare tutte le misure necessarie per proteggerle. L’agenzia non intende lasciarsi intimorire e proseguirà con determinazione nelle azioni di contrasto alle occupazioni abusive e a ogni forma di illegalità, a tutela di tutti coloro che vivono nelle case popolari».

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese