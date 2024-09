Arrestato un uomo a Biella: molestava e palpeggiava giovani donne in centro città

BIELLA – Un uomo è stato arrestato a Biella, perché accusato di molestare e palpeggiare giovani donne.

Stando alle testimonianze delle vittime, spesso molto giovani, l’uomo le avvicinava e poi, dopo averle seguite con una certa insistenza, iniziava a palpeggiarle in luoghi pubblici. La maggior parte di questi episodi è avvenuta nel centro cittadino e in pieno giorno, portando così diverse donne a non sentirsi più al sicuro.

Grazie alle denunce delle vittime, l’uomo è stato identificato ed è indagato anche per avere commesso, in più occasioni, atti osceni in un luogo frequentato da minori.

